РИАМО - 23 июл. Межотраслевой инжиниринговый центр «Композиты России» разработал ряд программ для обучения технологов в колледжах и на курсах повышения квалификации, сообщил директор инжинирингового центра на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимир Нелюб.

«Мы активно заходим в образование, это касается и подготовки технологов, у нас есть свои собственные программы для колледжей и, конечно же, курсы повышения квалификации для отраслевых предприятий», — сказал Нелюб на онлайн-конференции «Вклад инжиниринга в развитие авиакосмической отрасли».

Нелюб уточнил, что уже разработано более 100 таких курсов, по которым обучаются множество компаний. Программа охватывает все ветви образования: школа, колледж, институт и повышение квалификации.

Московский композитный кластер — это основной заказчик инжиниринговых услуг, туда входит около 100 предприятий. ​