РИАМО - 23 июл. Межотраслевой инжиниринговый центр «Композиты России» разработал ряд программ для обучения технологов в колледжах и на курсах повышения квалификации, сообщил директор инжинирингового центра на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимир Нелюб.
Нелюб уточнил, что уже разработано более 100 таких курсов, по которым обучаются множество компаний. Программа охватывает все ветви образования: школа, колледж, институт и повышение квалификации.
Московский композитный кластер — это основной заказчик инжиниринговых услуг, туда входит около 100 предприятий.
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