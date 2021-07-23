РИАМО - 23 июл. Зюзинский районный суд Москвы назначил психолого-лингвистическую экспертизу по административному делу в отношении блогера Юрия Дудя, сообщает Федеральное агентство новостей.

Правоохранители увидели в интервью журналиста с певцом Моргенштерном и блогером Ивангаем пропаганду наркотиков. Полиция провела собственную экспертизу и подтвердила данный вывод.

Суд не вынес решение по делу. Дату следующего заседания назначат после того, как лингвисты изучат два интервью Дудя.

Ранее Моргенштерна оштрафовали на 100 тыс. рублей. Зюзинский районный суд Москвы признал музыканта виновным в пропаганде наркотиков в видеоклипах.