РИАМО - 23 июл. В 2021 году «Мособлэнерго» в рамках капремонта и инвестиционной программы проведет работы на двух подстанциях в г. Ивантеевка городского округа Пушкинский. В том числе там заменят изношенное оборудование, сообщает пресс-служба компании.

Замену устаревшего электрооборудования проведут в трансформаторной подстанции ТП-1256 на улице Железнодорожная. Она обеспечивает электроснабжение «Водоканала» и пожарной части.

На улице Адмирала Жильцова реконструируют трансформаторную подстанцию ТП-1260 и ЛЭП-0,4 кВ, снабжающую электроэнергией здания детской больницы и поликлиники г. Ивантеевка. Здесь также обновят изношенное оборудование, а еще заменят провода.

Проведение этих работ позволит повысить надежность и качество электроснабжения жителей округа.