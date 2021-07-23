В 2022 году в Москве запустят новый вид транспорта — пассажирский речной электрический трамвай. Общественный транспорт на воде перестал ходить в столице еще в 2006 году, но 16 лет спустя его решили возродить по просьбам москвичей. Согласно планам московских властей, новые электросуда смогут ежедневно перевозить по 15-16 тысяч пассажиров и станут удобной альтернативой личным автомобилям. Подробнее о проекте, который в перспективе может стать важной частью системы московского транспорта, читайте в материале РИАМО.

«Москвичи не забыли про речной транспорт»

В минувший четверг, 15 июля, на причале «Зарядья» в Москве появился макет пассажирского электрического речного трамвая. В столичном Дептрансе ожидают, что новый вид транспорта будет запущен в городе в 2022 году и сможет ежедневно перевозить по 15-16 тысяч человек.

Речные трамваи начали курсировать по Москве-реке почти 100 лет назад, в 1923 году. В 2006 году после отмены городского субсидирования водный транспорт в столице перестал выполнять роль общественного. Рейсовые пассажирские маршруты были закрыты, и сегодня по реке курсируют только частные экскурсионно-прогулочные суда.

«Но москвичи не забывали про речной транспорт и часто просили его вернуть. Мы стали работать над проектом, и в итоге было решено разработать полностью электрические экологически чистые суда, которые смогут ходить по реке круглый год», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра макета.

Запускать городские пассажирские маршруты по Москве-реке столичные власти планируют поэтапно с 2022 года. При этом предполагается, что электрические суда будут курсировать по реке круглый год.

«Это будут экологически чистые речные электрические суда. <…> В ближайшее время объявим конкурс на их производство и поставки городу. Согласно нашим планам, пассажирские маршруты заработают на Москве-реке в 2022 году», — сказал Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что запускать новый вид транспорта в столице будут с учетом пожеланий москвичей. При этом высказывать свои идеи и пожелания, а также выбирать оформление для речного трамвая из нескольких вариантов жители города могут уже сегодня — для этого нужно посетить макет на причале «Зарядья».

К слову, гости могут проголосовать и за названия речных судов. В прошлом году жители столицы предложили называть суда в честь московских рек. Сейчас желающие могут выбрать те названия, которые им нравятся больше, или же предложить свои варианты.

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Суда как электробусы

Запускать первые регулярные маршруты электрического речного транспорта в Москве городские власти планируют поэтапно, начиная с июня 2022 года. Согласно планам, электросуда в первую очередь будут ходить от Киевского вокзала через деловой центр «Москва-Сити» в Фили и от ЗИЛа до Печатников.

Для работы на этих двух маршрутах планируется поэтапно закупить 20 электросудов по контрактам жизненного цикла. Каждый из 22-метровых речных трамваев сможет перевозить 42 пассажира, при этом два места будут предусмотрены для людей с ограниченными возможностями.

«Будущие речные суда будут на 100% экологичными, без вредных выбросов, как наши электробусы — это очень важно для московской акватории и здоровья всех жителей», — заявлял ранее заммэра Москвы и глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, провозная способность каждого маршрута электросудов составит 15-16 тысяч пассажиров в день — это будет «еще один важный элемент системы московского транспорта и удобная альтернатива личному автомобилю».

Новый транспорт, как надеются в столичной мэрии, позволит улучшить транспортное обслуживание около 1,5 миллионов жителей 18 столичных районов. Экономия времени на поездках по отдельным участкам маршрутов составит до одного часа.

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Плавание с комфортом

Чтобы рейсы по Москве-реке на новых электросудах проходили с максимальным комфортом, их планируют оборудовать по последнему слову техники.

В салонах речных трамваев разместят информационные экраны, USB-зарядки, Wi-Fi, места для самокатов и велосипедов, удобные сидения и столики для работы за ноутбуком. Для того, чтобы во время поездки пассажиры могли наслаждаться видами города, в трамвае сделают панорамные окна и остекленную крышу.

Оплатить проезд можно будет привычными для пассажиров способами: картой «Тройка», единым проездным билетом, банковской картой или с помощью биометрической системы. Владельцы единых проездных на 90 или 365 дней смогут проехать по своему билету без дополнительной платы.

Кроме того, по словам Максима Ликсутова, в рамках запуска водного общественного транспорта в столице планируется реконструкция причалов и улучшение их доступности: для горожан создадут удобные пешие маршруты. Часть причалов оборудуют зарядными станциями для судов и местами базирования флота, а на самих причалах установят табло с онлайн-расписанием речных трамваев.

«Если проект [с запуском электросудов — прим. ред.] станет популярным среди москвичей, будем его развивать», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Достоинства воды

Как отмечают эксперты, опрошенные РИАМО, внедрение экологически чистого транспорта — общемировой тренд, и Москва — один из лидеров в этом вопросе. С точки зрения экологии именно электрические суда относятся к одним из самых «зеленых» средств передвижения.

Кроме того, запуск пассажирских перевозок на электросудах в некотором смысле можно считать возвратом к истокам: город появился благодаря активности торговых путей, одним из которых и являлась Москва-река.

«В современных условиях неэффективно использовать столь выгодно расположенную водную артерию, как Москва-река, лишь в качестве источника развлечения для туристов. Поэтому логично, что московские власти решили вернуться к использованию реки в качестве полноценного транспортного узла», — говорит в беседе с РИАМО доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России Михаил Хачатурян.

По мнению завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александра Цыганова, к плюсам проекта запуска электросудов на Москве-реке относится то, что он не требует какого-либо масштабного строительства, как в случае с автомобильными дорогами.

«Кроме того, в Москве сегодня есть новые жилые районы, где река рядом и по ней можно удобно и быстро добраться к метро и центральным районам города», — обьясняет Цыганов. По словам эксперта, в таких местах электросуда могут оказаться весьма востребованными среди жителей.

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«На метро получится быстрее»

Впрочем, несмотря на все достоинства электросудов, в планах по их запуску специалисты видят и ряд минусов. К ним, по мнению Александра Цыганова, можно отнести отсутствие удобной и быстрой связи причалов и линий метро, а также необходимость реконструкции большинства причалов.

Как считает старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы консалтинговых компаний SRG Евгений Афанасьев, речные трамваи в Москве, скорее всего, не смогут стать полноценной альтернативой более привычным видам транспорта, во всяком случае, в первое время после запуска.

«Заявленные маршруты имеют небольшую протяженность, и на метро преодолеть то же самое расстояние получится быстрее, учитывая, что время пути от ближайшей станции метро до причала составляет не менее 5-10 минут, плюс время ожидания самого трамвая», — обьясняет эксперт.

В то же время Михаил Хачатурян указывает на то, что московские зимы станут серьезным испытанием для систем отопления новых речных трамваев. Впрочем, вероятнее всего, этот вопрос столичные чиновники хорошо продумали — как и опцию передвижения по зимнему льду, которая в обязательном порядке будет у электросудов.

«Это очевидная мера, которая должна обеспечить удобство пассажиров, сформировать привычку ежедневно или часто пользоваться таким маршрутом, то есть добиться рентабельности проекта», — обьясняет Александр Цыганов.

По мнению собеседника РИАМО, успех электросудов будет зависеть от удобства маршрутов и самих речных трамваев, их интегрированности в действующую транспортную сеть с учетом быстрой и комфортной пересадки в метро, а также доступности центров притяжения людей.

«При соблюдении этих условий проект может стать востребованным москвичами, а не только туристическим аттракционом», — заключает Цыганов.