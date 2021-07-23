РИАМО - 23 июл. В пятницу Центробанк повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт до 6,5% годовых, сообщается на сайте регулятора.

До этого Центробанк повышал ключевую ставку с 5% до 5,5% годовых в июне.

В ЦБ решили, что во II квартале нынешнего года экономика РФ вернулась к уровню, который был до пандемии Covid-19. Если ситуация будет развиваться по прогнозам специалистов, ставку могут повысить снова.

Также, согласно прогнозу, годовая инфляция в этом году составит 5,7–6,2%. Предполагается, что она снизится до 4,0–4,5% в следующем году и будет находиться вблизи 4%.

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Руна-банка». Он находился на 308 месте по величине активов.