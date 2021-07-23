РИАМО - 23 июл. После запуска МЦД-3 поездки жителей Зеленограда в общественном транспорте будут проще, быстрее и дешевле. Кроме того, в Зеленограде может вырасти цена на недвижимость, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Мы планируем запуск МЦД-3 в конце 2022 — начале 2023 года. За счет нового диаметра у жителей Зеленограда появятся альтернативные маршруты, их поездки станут проще, быстрее и будут стоить намного дешевле», — сказал заммэра города, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Запуск МЦД-3 может спровоцировать рост цены на недвижимость в Зеленограде до 15%. По данным «Яндекс.Недвижимости», после запуска МЦД-1 и МЦД-2 жилье рядом со станциями диаметров стало дороже на 15-20%.

Сейчас на станции Крюково в Зеленограде возводят современный транспортный хаб. В 2027 году на станции могут начать останавливаться поезда первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

Действующие Московские центральные диаметры связывают между собой города ближайшего Подмосковья, которые находятся по разные стороны от столицы. МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Подольск – Нахабино уже доступны для пассажиров. При оплате проезда на МЦД картой «Тройка» пересадка с электрички на метро и МЦК бесплатная в течение 90 минут.

За первую половину 2021 года пассажиропоток на МЦК вырос на 1,7%, а на МЦД - на 14% по сравнению с аналогичным периодом до пандемии в 2019 году.

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