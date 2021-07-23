РИАМО - 23 июл. Инвесторы проявили интерес к новому выпуску биржевых облигаций ЦППК серии П01-БО-03 номинальным объемом 7 млрд рублей по ставке купона 9,50% годовых на срок 3 года, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».

Это самый масштабный облигационный заем за всю эмиссионную историю компании. Бумаги вызвали огромный интерес инвесторов, желающих оказалось почти вдвое больше, чем ожидалось.

Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. рублей, купонный период – 182 дня. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций 4-11252-A-001P-02E от 22 ноября 2016 года.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 15 июля 2021 года с 11:00 до 15:00 по итогам 2-недельного премаркетинга, включавшего презентацию для инвесторов в формате вебинара на площадке Московской биржи. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 9,50-9,75% годовых.

Высокий интерес к выпуску со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения с 4 до 7 млрд руб. и закрыть книгу заявок по нижней границе – 9,50% годовых.

В ходе сбора книги поступило около 60 заявок общим объемом свыше 8 млрд руб. В сделке приняли участие все категории инвесторов – банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также был привлечен существенный спрос со стороны физических лиц – более 1,5 млрд руб.

Техническое размещение облигаций на Московской бирже проведено 21 июля 2021 года. Выпуск облигаций включен во второй уровень списка биржи. Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, SberCIB, Совкомбанк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению – Газпромбанк.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.