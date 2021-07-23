РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. В жилом комплексе «Кореневский Форт» подмосковных Люберец проводят работы по обустройству тротуара, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу глава муниципалитета Владимир Ружицкий проверил ход работ по обустройству тротуара. Жители просили его об этом несколько лет.

«Мы активно обустраиваем тротуары и дороги в этом году. Так, сейчас делают тротуар протяженностью 139 метров возле корпуса 26 дома №65 до корпуса 29 в ЖК «Кореневский Форт» в Мотякове», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что площадь тротуара составляет 210 квадратных метров.

Всего в этом году планируется отремонтировать 18 тротуаров общей протяженностью более 4,3 километра. Работы уже выполнены на 10 из них протяженностью более 1 километра. Срок окончания работ - до 1 сентября.