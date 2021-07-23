РИАМО - 23 июл. В пятницу возобновил работу международный терминал С в аэропорту Шереметьево, он закрывался из-за пандемии Covid-19, сообщает ТАСС.

Этот терминал открыли зимой прошлого года, но спустя пару месяцев его закрыли из-за отмены рейсов в связи с пандемией коронавиурса.

Первым рейсы из терминала С начнет выполнять «Аэрофлот». Компания переведет туда рейсы из терминала D. А с 24 июля в этот терминал переведут другие зарубежные рейсы.

Открытие терминала стало возможным из-за роста пассажиропотока на международном направлении.