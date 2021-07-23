РИАМО - 23 июл. За прошедшие сутки в столице выявили 3425 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 1 481 296 случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.

Теперь в столице можно пройти ревакцинацию против Covid-19. Ее делают во всех прививочных пунктах города. Для повторной прививки используются два препарата: однокомпонентный «Спутник Лайт» или двухкомпонентный «Спутник V».

В настоящее время вакцинация – единственный способ защитить свое здоровье от коронавирусной инфекции. Горожанам советуют делать прививки от инфекции, чтобы защитить свое здоровье и здоровье окружающих.

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Текстовая трансляция

23 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 23 811 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 965 больных. В Москве - 3 425.

- Более 700 фиктивных сертификатов о вакцинации против Covid‑19 изъяли в Москве в 2021 г. В соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за изготовление, но и за использование поддельных документов.

- Столичные ЗАГСы вернулись к привычному режиму работы. В них действует масочный режим, также там следят за соблюдением социальной дистанции.