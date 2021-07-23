РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. В поселке Красково Люберец проводят реконструкцию стадиона «Электрон», работы планируют завершить до 15 сентября. Об этом журналистам сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В пятницу он проверил ход работ на стадионе.

«Реконструкцию стадиона «Электрон» долго ждали все жители, которые привыкли заниматься здесь спортом. По плану работы завершить должны к 1 октября, но стоит задача до 15 сентября», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что стадион вошел в программу «Спорт Подмосковья». Стоимость реконструкции составляет порядка 40 миллионов рублей.

Здесь появятся трибуны, поле с искусственным покрытием, беговые дорожки. Также построят универсальную площадку, теплые раздевалки.