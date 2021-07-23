РИАМО - 23 июл. Компанию «Контур» включили в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий контракта с Центральным домом культуры в Серебряных Прудах, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Дом культуры заключил с фирмой договор на поставку материалов для детского творчества, но поставщик нарушил условия исполнения контракта. В связи с этим учреждение культуры расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии подмосковного УФАС России фирма «Контур» не представила доказательств устранения допущенных нарушений в установленный законом срок. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Контур» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.