РИАМО - 23 июл. Столичные школьники смогут узнать в приложениях «Московской электронной школы» о военных походах Александра Невского, его дипломатических навыках и значении достижений этого полководца, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Так, школьникам расскажут о том, как в 1240 году русские войска под командованием Александра Невского победили шведов в битве на Неве.

Видеосюжет «Невская битва» расскажет о том, как летом 1240 года русские воины узнали о приближении врага. Также в «МЭШ» доступно интерактивное приложение, где подростки смогут пройти тест и проверить свои знания о победах русского воинства в XIII веке и о подробностях битвы на Чудском озере.

В приложении «Александр Невский» можно проверить и свои знания городов России, которые играли роль в судьбе великого полководца. Еще можно пройти интерактивную викторину и узнать, что означал обряд княжеского пострига Ярослава Всеволодовича. Также станет известно, какой афоризм вошел в обиход после показа исторического фильма о полководце.

Александр Невский – русский национальный герой. Этот новгородский князь считался разумным политиком, великим воином, стратегом и тактиком. Он не проиграл ни единого сражения. Невский заслужил звание истинно христианского правителя, хранителя православной веры, свободы народа. Александр Невский признан святым, канонизирован Русской православной церковью. ​