РИАМО - 23 июл. Врачи Одинцовской областной больницы провели сложную операцию женщине с раком кишечника, скоро пациентка сможет вернуться к привычному образу жизни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Онкологи провели женщине лапароскопическую низкую переднюю резекцию прямой кишки. Злокачественное новообразование находилось слишком низко, что осложняло врачам работу.

Операцию проводили заместитель главного врача Одинцовской областной больницы по онкологии Иван Каприн совместно с профессором, врачом-колопроктологом, онкологом, хирургом Петром Царьковым.

«Прежде всего, важно было провести операцию так, чтобы качество жизни пациентки не изменилось. Мы хотим добиться такого результата, чтобы кишечник функционировал, как у здорового человека. Поэтому было решено соединить сигмовидную кишку с частью прямой кишки, которую удалось сохранить. Операцию можно проводить как открытым способом, так и при помощи лапароскопической стойки», - сказал Каприн.

Во время операции медики пользовались специальными инструментами, которые вводятся в операционную область через проколы диаметром около 5 мм.

Лапароскопическая стойка была закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Новое оборудование позволило расширить спектр малоинвазивных хирургических вмешательств и выполнять сложные операции, при которых необходима высокая точность.

Через месяц женщину ждет еще одна операция, после которой ее кишечник будет полноценно функционировать. На восстановление организма и возвращение к привычной жизни у пациентки уйдет от 1 до 3 месяцев.