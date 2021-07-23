РИАМО - 23 июл. С начала этого года столичная полиция изъяла более 700 поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, а также иные справки, бланки, поддельные печати и штампы медицинских организаций, сообщается на сайте ГУ МВД России по г. Москве.

«Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из окружных подразделений продолжаются мероприятия по выявлению и перекрытию каналов сбыта фиктивных медицинских документов», - сказала заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.

В числе фиктивных документов, помимо сертификатов, также выявляются справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов, о наличии антител к коронавирусной инфекции, либо о наличии противопоказаний к проведению вакцины.

«Особое внимание оперативников направлено на выявление новых схем противоправной деятельности, связанной с документами о прививках», - добавила Гузь.

В 2021 году в столице уже возбудили свыше 60 дел по статьям 327 УК РФ (оборот поддельных документов) и 159 УК РФ (мошенничество), 7 из них уже расследованы и направлены в суд. На данный момент обвинение предъявлено 25 подозреваемым.

«ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что в соответствии с законодательством РФ уголовная ответственность предусмотрена не только за изготовление и сбыт, но и за использование поддельных документов», – подчеркнула Гузь.

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Текстовая трансляция

23 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 23 811 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 965 больных. В Москве - 3 425.

- Более 700 фиктивных сертификатов о вакцинации против Covid‑19 изъяли в Москве в 2021 г. В соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за изготовление, но и за использование поддельных документов.

- Столичные ЗАГСы вернулись к привычному режиму работы. В них действует масочный режим, также там следят за соблюдением социальной дистанции.