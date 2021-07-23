РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. Сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области совместно со специалистами администрации выявили в промзоне городского округа Люберцы два нарушения природоохранного законодательства, сообщает управление по охране окружающей среды администрации муниципалитета.

По многочисленным обращениям жителей городского округа Люберцы на качество атмосферного воздуха сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области провели выездную проверку промышленной зоны по улицам Дальней, Транспортной и в деревне Мотяково.

Составлены два протокола о выявленных нарушениях в сфере природоохранного законодательства. В установленные сроки все нарушения должны быть устранены. Подобные проверки на территории городского округа Люберцы будут проводиться регулярно.