РИАМО - 23 июл. С начала 2021 года Москва реализовала на торгах по аренде 313 нежилых помещений общей площадью около 79,5 тыс. кв. м, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Помещения, находящиеся в 10 округах, предложили бизнесу на электронных торгах. Больше всего помещений было сдано в аренду на юго-западе и юге столицы.

«Общая сумма арендных платежей по реализованным на торгах объектам по итогам полугодия составила почти 900 млн рублей. Большая часть объектов — 67%, или 201 помещение — была реализована на торгах по льготной ставке для представителей малого и среднего предпринимательства», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В арендованных нежилых помещениях предприниматели могут открыть торговую точку, пункт общепита, офис.