РИАМО - 23 июл. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Руна-банка». Он находился на 308 месте по величине активов, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным Центробанка, кредитная организация допускала множественные нарушения законодательства и не исполняла требования нормативных актов.

Кроме того, «Руна-банк» был замечен в нарушении закона о противодействии легализации доходов, полученных нелегальным путем. С 2019 года бизнес-модель банка была убыточной.

Ранее Центробанк России также лишил лицензии небанковскую кредитную организацию «Русское финансовое общество», зарегистрированную в Москве.