РИАМО - 23 июл. Движение транспорта временно ограничат на некоторых улицах ЦАО и САО Москвы из-за ремонтных работ и киносъемок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участок улицы Станиславского от дома №4 до дома №8 будет недоступен для движения 31 июля с 13:00 до 19:00 из-за съемок фильма.

Та же причина вызовет перекрытие одной полосы Большого Москворецкого моста в сторону Красной площади. Ограничение будет действовать 31 июля с 20:00 до 00:00.

С 29 июля будет закрыт съезд с Дмитровского шоссе на Локомотивный проезд и на улицу Линии Октябрьской Железной Дороги. С 27 августа будет перекрыт участок дороги на Лиственничной аллее.

Движение будет полностью остановлено на отрезке Дмитровского переулка от улицы Петровки до улицы Большой Дмитровки. Ограничение будет действовать с 23 июля 22:00 до 26 июля 06:00.