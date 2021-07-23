РИАМО - 23 июл. Отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания в Москве вернулись к обычному режиму работы, для их посещения больше не требуется предварительная запись, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее из-за резкого подъема заболеваемости коронавирусом в ЗАГСах ввели предварительную запись. Данная мера действовала с 15 июня. За это время в городских ЗАГСах оказали более 58 тыс. различных услуг.

«Жители относились с пониманием к принятым мерам. Около 4,5 тыс. заявлений о заключении брака были поданы онлайн, многие вопросы москвичи задавали по телефону и в социальных сетях, что сократило количество личных посещений. Эпидемиологическая ситуация позволяет нам отменить предварительную запись. Теперь отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания возвращаются к обычному режиму работы», - отметила Ракова.

Она добавила, что почти 80% работников ЗАГСов сделали прививки от коронавируса.

Во всех столичных ЗАГСах действует масочный режим, также там следят за соблюдением социальной дистанции.

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Текстовая трансляция

23 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 23 811 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 965 больных. В Москве - 3 425.

- Более 700 фиктивных сертификатов о вакцинации против Covid‑19 изъяли в Москве в 2021 г. В соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за изготовление, но и за использование поддельных документов.

- Столичные ЗАГСы вернулись к привычному режиму работы. В них действует масочный режим, также там следят за соблюдением социальной дистанции.