Сovid-19 внес изменения в жизнь многих москвичей, изменив привычные способы коммуникации, отношение к здоровью, роль и значение технологий. Сейчас сложно кого-то удивить QR-кодами для посещения ресторана. Многие начали работать в удаленном режиме и полностью перенесли общение в интернет. Как эти изменения отразятся на нашем будущем и что ждет Москву через несколько десятков лет, РИАМО рассказали футурологи.

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Забота о здоровье и природе

По словам футуролога Данилы Медведева, глобально эпидемия коронавируса на людей не повлияет, хоть и внесет свои коррективы в общественный уклад.

«Если вспомнить историю с испанским гриппом, можно заметить, что тот не изменил общество с глобальной точки зрения, хотя тогда всем казалось, что так и будет. А вот «черная смерть» — чума — перевернула многое, потому что погубила огромную часть населения. Случай с ковидом относится к первой категории. Да, это проблема, которая ввергла нас в кризис, и смертность от Covid-19 тоже высокая, но эта пандемия не столь масштабна. Через несколько лет мы будем относиться к ней самой и ее последствиям проще», — считает он.

Некоторые специалисты считают, что люди начнут в большей степени ухаживать за собственным здоровьем и подходить к нему более осознанно, даже если эта озабоченность просуществует недолго. Здоровый образ жизни вошел в моду и стал трендом еще до пандемии, теперь же общество стало больше интересоваться природой вирусов, особенностями человеческого организма и его иммунитетом.

Футуролог Елена Парецкая полагает, что в пределах ближайших 50–100 лет часть людей может начать активнее перебираться из Москвы за город, организовывать фермы и экологичные поселения, которые можно встретить уже сейчас.

Со временем возникнет интерес к чистым продуктам, которые будут выращивать в таких поселениях. Люди станут все чаще пользоваться биоразлагаемой посудой.

Некоторые прогнозисты считают, что в будущем наше общество станет полностью экологичным: раздельный сбор мусора заменит система, при которой мусора может не остаться в принципе, а экономику перестроят так, чтобы и вовсе прекратить выброс парниковых газов. Но такое будущее в большей степени связано с изменениями экологической ситуации, а не с последствиями пандемии коронавируса.

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Цифровое общение и образование в Гарварде

Сильнее всего пандемия повлияла на ускорение перехода на виртуальную коммуникацию.

Уже сейчас ни у кого не возникает сложностей с тем, чтобы собрать по видеосвязи беседу из нескольких человек по семейным или деловым вопросам, хотя еще около десяти лет назад это казалось несколько экзотичным. Также пандемия сделала QR-коды обыденностью, отмечает Данила Медведев.

Переход к виртуальному общению повлияет на все сферы жизни. Поскольку на текущий момент в Москве люди работают преимущественно с информацией, они без особых трудностей смогли перейти на удаленный формат работы. У этого тренда есть все перспективы прижиться, а значит людям будет не обязательно приезжать в столицу, чтобы построить карьеру, ведь работодатели смогут искать сотрудников по всей стране.

«Похожая история произойдет и с образованием, которое во время пандемии тоже стало дистанционным. Есть вероятность, что московские студенты и школьники перейдут полностью на домашнее обучение, поступив в заграничные школы и университеты, даже самые престижные, например, Гарвард или Кембридж», — отмечает Данила Медведев.

Также футурологи считают, что вскоре изменятся видео- и аудиотехнологии, которые еще сильнее размоют границы между людьми. Сейчас многие уже общаются в мессенджерах и социальных сетях, но в будущем нейронные сети позволят при разговоре с иностранцем слышать русскую речь и видеть, что другой человек произносит именно русские слова.

И все же технологическое развитие имеет и свои минусы. По мнению Елены Парецкой, оно может повлечь за собой рост киберпреступности.

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Моногорода и летающий транспорт

пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

В онлайн могут перейти многие социальные движения, и город как место жительства может просто потерять смысл. Возможно, многие москвичи переедут из мегаполиса в ближайшие областные центры или еще дальше, если им позволят работать на столицу удаленно. В таком случае сокращение численности населения в Москве приведет к снижению цен на недвижимость и затрат на жизнь в целом.

Елена Парецкая считает, что в будущем могут появиться моногорода и обособленные районы наподобие Москвы-Сити. Но в новых районах будет совершенно иной подход к строительству, отличный от того, который используют сейчас.

Помимо этого, нас ждет переход от привычных систем передачи электроэнергии к беспроводным технологиям, а также появление новых, более экологичных видов транспорта.

«Если говорить про интересующих многих летающий транспорт, то он может появиться только после смены основного вида топлива, используемого людьми, и создания новых двигателей. Но вряд ли такой транспорт будет заниматься грузоперевозками. Скорее это будут небольшие летающие пассажирские машины», — отмечает эксперт.

Также некоторые футурологи предполагают, что жилье в городе станет более комфортным, чтобы члены семьи, наученные пандемией, не мешали друг другу и могли свободно распоряжаться личным пространством.

«Думаю, после потрясения, вызванного эпидемией, люди будут с большим пониманием относится друг к другу. Они научились друг друга ценить. Но, несмотря на технологический скачок, все равно останутся те, кто сможет найти удовольствие в простом общении», — полагает Елена Парецкая.

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Развлечения и онлайн-мероприятия

сайт мэра Москвы

В будущем также изменятся способы проведения досуга. Некоторые аналитики полагают, что после пандемии увеличится спрос на услуги, которые приносят людям радость и дарят позитивные эмоции. Например, различные развлечения.

Во время пандемии люди открыли для себя возможность гулять по различным музеям, смотреть оперы и концерты в онлайн-режиме, не выходя из дома. Сфера онлайн-развлечений продолжит развиваться, но не сможет полностью заменить офлайн-мероприятия.

«Искусство продолжит существовать как в виртуальном пространстве, так и в реальном. Все равно останутся те, кто захочет посетить какие-то заведения лично», — считает Елена Парецкая.

Похожего мнения придерживается и Данила Медведев.

«Во время пандемии особую популярность обрели, например, онлайн-кинотеатры. Новинку можно было купить для онлайн-просмотра за несколько долларов, а не покупать билет в полный зал. Обычные кинотеатры и театры тоже сохранятся, но со временем не будут иметь первостепенной важности», — отмечает он.

Некоторые аналитики отмечают перспективы развития бесконтактных платежей и считают, что со временем люди полностью перейдут на них. Люди продолжат все чаще оплачивать услуги онлайн и откроют для себя новые возможности цифровых валют.

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