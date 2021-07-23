РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 июл. Пробка протяженностью 3,6 км образовалась на выезде из подмосковного Красногорска утром в пятницу, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

На Новорижском шоссе в сторону Москвы движение затруднено на участке от деревни Воронки до пересечения с Ильинским шоссе. Протяженность обозначенного красным цветом участка 3,6 км.

Кроме того, тяжелая ситуация на дороге от выезда из поселка Новый до Ильинского шоссе, здесь 800-метровый участок обозначен на карте бордовым, это значит, что движения автомобилей практически нет.

На Волоколамском шоссе локальные заторы на участке от улицы Карбышева до Народного ополчения в обоих направлениях. Также придется постоять на выезде с улицы Народного ополчения на Волоколамское шоссе.