РИАМО - 23 июл. Центробанк России лишил лицензии небанковскую кредитную организацию «Русское финансовое общество», зарегистрированную в Москве. Поводом для этого стало нарушение организацией федеральных законов, сообщает kp.ru.

В частности, организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка.

В ЦБ уточнили, что организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Кроме того, «Русское финансовое общество» было вовлечено в проведение непрозрачных операций.