РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 июл. Городское сообщество музыкантов подмосковного Красногорска «Рокстория» отметит трехлетие с момента создания концертом 24 июля, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

24 июля «Рокстория» с размахом отметит третью годовщину существования городского сообщества музыкантов. Начало мероприятия запланировано на 17:00. В этот день можно будет познакомиться с новой линейкой фирменного мерча, услышать альбомы групп, посетить выставку художественных работ, которую готовит Ever Blake, и увидеть премьеру новых видеороликов «РОКСТОРИЯ LIVE».

А еще услышать новые и неизданные работы музыкантов: Андрея Тарасенко, Ольги Макаровой и Артема Романова, DOTЛА, Олега Рощина, Ильи Быкова и Константина Другова.

Адрес мероприятия: Красногорск, улица Циолковского, дом 7. Посетить мероприятие можно бесплатно, но требуется заранее забронировать столик по телефону: 8(495)128-07-00.