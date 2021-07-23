РИАМО - 23 июл. Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции московским врачам-репродуктологам и главе медцентра по уголовному делу о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам. Им инкриминируют 11 эпизодов, сообщает ТАСС.

По утверждению следствия, 8 эпизодов были окончены, а в 3 случаях врачи не смогли завершить преступление.

«Как установили следователи, под видом лечения бесплодия обвиняемые незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и за вознаграждение передавали детей покупателям, нарушая основы правопорядка и нравственности», - рассказал адвокат Игорь Трунов.

По данным из обвинительного заключения, врачи и сотрудники клиники находили покупателей среди одиноких мужчин, «не имеющих показания к применению вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)». Размер вознаграждения определялся рядом факторов: полом ребенка, количеством детей и внешними признаками генетической матери.

«Следствие утверждает, что наши подзащитные покупали половые клетки у посторонних женщин и использовали их для оплодотворения с помощью заранее подобранных генетических и суррогатных матерей», - рассказал адвокат Игорь Трунов.

В услуги, оказываемые за вознаграждение, входило сопровождение родов, передача новорожденного после оформления свидетельства о рождении, загранпаспорта, нотариального согласия суррогатной матери на приобретение ребенком иностранного гражданства, его вывоз за границу и передачу иностранным гражданам.

В окончательной редакции обвинения всем фигурантам вменяется торговля людьми в отношении несовершеннолетнего, группой лиц, с использованием поддельных документов, в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Соответствующая статья 127.1 УК РФ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

В 2020 году в одной из квартир Москвы обнаружили пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. Правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев. По данным следствия, это были дети от суррогатных матерей. Следователи также нашли документы о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.