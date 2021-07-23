РИАМО - 23 июл. Жители столицы могут оформить все документы на покупку жилья с помощью сервиса «Жизненная ситуация» в центрах госуслуг. Услугой воспользовались уже более 10 тыс. москвичей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Так, жители столицы за один визит могут оформить полный комплект документов, необходимый при покупке жилья. Это позволяет экономить время. Кроме того, у обратившихся горожан есть возможность проконсультироваться со специалистом.

При первом посещении необходимо подать заявление, а затем явиться за готовыми результатами обращения. Уведомления о готовности документов приходят по СМС.

В офисах «Мои документы» граждане могут получить документы для 9 жизненных ситуаций. В них входят: рождение ребенка, оформление наследства, смена места жительства и другие.

В настоящее время центры госуслуг работают в новом формате. Некоторые возможности доступны без предварительной записи. Ряд документы можно оформить онлайн, не покидая собственного дома. В других случаях для москвичей доступна предварительная запись на портале mos.ru. ​