РИАМО - 23 июл. С момента введения в Московской области масочного режима в автобусах «Мострансавто» пассажиры приобрели свыше 86 тыс. средств индивидуальной защиты, сообщили РИАМО в пресс-службе перевозчика.

Самым популярным способом оплаты покупки стали бесконтактные платежи банковскими картами. Также пассажиры часто пользовались устройствами с системой NFC. Так, за год совершено более 37 тыс. бесконтактных транзакций на покупку медицинских масок в автобусах.​

Избежать заражения коронавирусом позволит вакцинация. В Московской области развернуто около 370 прививочных пунктов, порядка 30 из них работают круглосуточно.

Чтобы стимулировать жителей прививаться от Covid-19, в Подмосковье запустили акцию «Вакцина наша, квартира ваша». Среди привитых уже разыграли трехкомнатную квартиру в Серпухове. 1 августа определится обладатель квартиры в Ленинском округе.

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Текстовая трансляция

22 ИЮЛЯ

- В Московском зоопарке не фиксировали случаев заражения животных Covid‑19. В зоопарке содержатся более 8 тыс. животных.

- В Москве задержали подозреваемого в сбыте фальсифицированных тестов на антитела к Covid‑19. Он передал полицейским во время проверочной закупки 400 упаковок тестов.

- Около 50 тыс привитых от Covid‑19 человек уже участвуют в розыгрыше квартиры в Подмосковье. Итоги розыгрыша станут известны 1 августа.

- Бразильский штамм Covid‑19 выявлен в России. С начала пандемии на территории всех регионов России было выявлено 6 054 711 случаев коронавируса.

- Дезинфекция Ленинградского вокзала началась в Москве. Для этого потребуется около 1 тонны раствора.

- Еще 2012 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. С начала пандемии вылечилось 297 511 человек.

- 102 Covid‑пациента скончались в Москве за сутки. Всего в городе скончался 24 791 Covid‑пациент.

- Еще 7587 пациентов выздоровели после Covid‑19 в столице. На ИВЛ находится 591 заболевший.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 471 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 835 больных. В Москве - 4 287.

- Страх вакцинации может спровоцировать психосоматические побочные эффекты после прививки. В паническом состоянии прививку лучше не делать.

- Ревакцинацию от Covid‑19 в Москве теперь можно пройти во всех прививочных центрах. Ревакцинацию проведут однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» или двухкомпонентным «Спутником V».