РИАМО - 23 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководителями правоохранительных органов региона, на котором был поднят вопрос обеспечения безопасности на водоемах. Также важно не допускать возникновения природных пожаров, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«В Подмосковье сейчас очень много отдыхающих, и тема безопасности, в том числе пожарной, имеет для нас принципиально важное значение. Лето в этом году теплое, большое количество людей отдыхает на воде, и это тоже добавляет работы спасателям, правоохранительному блоку. Необходимо, чтобы все соответствовало стандартам безопасности», - сказал Воробьев.

Из-за аномально жаркой и сухой погоды в Подмосковье вырос риск возникновения природных пожаров. Чтобы не повторилась ситуация 2010 года, в регионе работает четырехуровневая система мониторинга: с земли, воздуха, из космоса и с помощью почти 100 видеокамер, установленных на вышках сотовых операторов. Сейчас земли лесного фонда полностью охвачены видеоконтролем. Также создана система противопожарного водоснабжения: 87 накопительных водоемов и сеть каналов протяженностью более 970 км.

Кроме того, в Подмосковье провели обводнение торфяников. Месторождения торфа регулярно обследуются сотрудниками лесопожарных формирований и лесной охраной с помощью дронов, оснащенных тепловизорами.

В Подмосковье разрешено отдыхать на 95 пляжах, в 94 зонах отдыха, оборудовано 88 баз стоянок маломерных судов. Все они соответствуют санитарным правилам и оборудованы постами, на которых дежурят спасатели.

На совещании Воробьев также коснулся вопроса организации безопасности на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС), который проходит в Жуковском до 25 июля.

«Это очень популярное, любимое зрелище у многих жителей, гостей региона – наши летчики удивляют, авиастроители представляют свою продукцию. В авиасалоне участвуют 65 предприятий из Подмосковья», - отметил Воробьев.