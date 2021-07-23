РИАМО - 23 июл. Каретный сарай городской усадьбы Лепехиных и здание комплекса Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Г.В. и М.В. Залогиных выставят на торги для сдачи в аренду по программе «1 рубль за 1 квадратный метр», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По условиям программы, арендатор берет на себя обязательство за 5 лет отреставрировать здание. После выполнения этих условий начинает действовать льготная ставка по аренде.

«В августе инвесторы смогут арендовать еще два объекта культурного наследия, которые сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в реставрации. Это каретный сарай городской усадьбы Лепехиных и главный дом Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Г.В. и М.В. Залогиных. Принять участие в аукционе могут любые физические или юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее эти два здания были реализованы по программе «1 рубль за 1 квадратный метр» в 2018 и 2019 годах. Но инвесторы расторгли договоры аренды. Аукционы по этим лотам будут проводить повторно 6 и 13 августа.

Каретный сарай – самая старая часть усадьбы Лепехиных. Площадь здания - 171,4 кв. м. Объект располагается по адресу: Андроньевская площадь, дом 4, строение 3.

Главный дом бывшей Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Г.В. и М.В. Залогиных XVIII–XIX веков строения находится по адресу: Воронцовская улица, дом 19а, строение 2. Площадь здания - 1007,4 кв. м.

«Стартовый размер годовой арендной платы за объект на Андроньевской площади составляет 1,97 млн. руб. в год из расчета 11,5 тыс. руб. за кв. м. А начальная арендная ставка 1 кв. м. здания на Воронцовской улице равна 12,4 тыс. руб. в год, или 12,5 млн. руб. за весь объект», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.​

За девять лет работы программы «1 рубль за 1 квадратный метр» на городских торгах реализовано 32 памятника архитектуры: 20 из них уже отреставрированы, в остальных ведутся работы.