РИАМО - 23 июл. Полицейские в Дмитровском городском округе провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал» и оштрафовали 30 мигрантов за нарушение трудовой деятельности и правил въезда в Россию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители в ходе рейда проверили складские помещения, расположенные в деревне Никольское.

«Всего в результате рейда за нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории России 30 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности по статьям 18.8 и 18.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что на каждого из них наложен штраф в размере 5 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы страны.

Сейчас полиция проводит мероприятия, направленные на установление и задержание организаторов незаконной миграции.