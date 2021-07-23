РИАМО - 23 июл. В Красносельском районе столицы проведут капитальный ремонт 14-этажного жилого дома, построенного в 1972 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Рабочие обновят фасад здания, восстановят кровлю, приведут в порядок помещения общего пользования, подвал, мусорокамеры и техэтаж, а также заменят инженерные коммуникации.

«Ремонтные работы будут проведены в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах на территории города Москвы», — отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В план капитального ремонта также входит окраска цоколя, стен входных групп и лоджий. Специалисты заменят наружные блоки систем кондиционирования и указатели на доме, установят новые входные двери.

«Программа модернизации жилого фонда направлена на снижение уровня износа жилищного фонда, сокращение количества аварийного жилья и обеспечение безопасности проживания горожан», — заключил Леонов.​