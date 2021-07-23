РИАМО - 23 июл. Мемориал, посвященный памяти знаменитого барда Булата Окуджавы в Теплом Стане, отреставрируют в 2022 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Памятник расположен у школы №109 на улице Академика Бакулева. Его установили в 2007 году. А в 2002 году памятник барду был открыт в примыкающем к Арбату Плотниковом переулке.

«Примечательно, что оба монумента из бронзы принадлежат авторству Георгия Франгуляна. Однако скульптор изобразил своего героя по-разному. Если в арбатском переулке мы видим задумчивого и серьезного Окуджаву, одиноко прогуливающегося по городу, то на школьном дворе представлен другой образ поэта. Он вдохновлен, полон надежд и мечтаний. Бард стоит прямо, в легко накинутом на плечи пиджаке, рядом с ним — его гитара», — сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В настоящее время специалисты обследуют монумент и разрабатывают проект. Во время обследования они уделят внимание дефектам памятника и его постамента.

Еще в столице планируют привести в порядок множество памятников, посвященных выдающимся личностям. В скором времени реконструируют монумент Петра Столыпина, композитора и дирижера Александра Александрова, авиаконструктора Александра Яковлева, космонавта Юрия Гагарина и многих других.​

Булат Окуджава - советский и российский поэт, бард, прозаик и сценарист, композитор. Автор около 200 авторских и эстрадных песен, один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни в 1960-е—1980-е годы. Участник Великой Отечественной войны. Умер в 1997 году в возрасте 73 года.