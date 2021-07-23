РИАМО - 23 июл. В первые шесть месяцев текущего года в России вырос спрос на кнопочные телефоны, ранее продажи таких устройств только снижались, пишет газета «Коммерсант».

По мнению экспертов, такая тенденция обусловлена ростом числа удаленных работников, которым нужна замена стационарных телефонов. При этом поставки старомодных телефонов сокращаются на фоне проблем с логистикой и роста цен на компоненты, сами аппараты тоже дорожают.

Так, с января по июль в стране продали 3,1 млн кнопочных телефонов, что на 6,7% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Средняя цена устройства увеличилась на 11%, до 1,45 тыс. рублей. В последние годы рынок таких телефонов падал на 5-10% в год.

Руководитель направления «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Вадим Таланюк также связывает всплеск продаж кнопочных телефонов с началом дачного сезона и возвращением мигрантов.