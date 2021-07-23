РИАМО - 23 июл. В детском лагере «Артек» завершился всероссийский конкурс «Большая перемена», в число его победителей вошли 35 школьников из Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Конкурс «Большая перемена» помогает ученикам проявить свои таланты. Всего в финале приняли участие более 650 школьников 5-7 классов со всей России.

Для победы в конкурсе детям нужно было разработать школу будущего. Например, команда, в которую вошли ученики столичной школы №1080, предложила ввести новый школьный предмет, посвященный волонтерству.

«Очень рада, что «Большая перемена» открывает такие возможности, и я продолжу дальше путь. Я уже вошла в региональную команду Москвы и буду участвовать в третьем сезоне конкурса», — сказала победительница конкурса, ученица шестого класса школы №1080 Елизавета Харитонова.

Помимо финальных соревнований, для школьников были подготовлены образовательные мероприятия. Традиционно с финалистами пообщался президент России Владимир Путин, встреча прошла в формате видеоконференции.

Победители конкурса в сентябре поедут в путешествие на поезде «Большой перемены» из Москвы во Владивосток. Организаторы подготовили для них образовательную и развлекательную программы.