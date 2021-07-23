РИАМО - 23 июл. Источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений рассказал о намерении властей проработать вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам в 2022 году, сообщает РИА Новости.

По словам источника, поручение проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров дано главе Минтруда Антону Котякову, главе Минфина Антону Силуанову и руководителю Минэкономразвития Максиму Решетникову.

«Котякову, Силуанову и Решетникову дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года», - сказал источник.

Он уточнил, что ведомства проработают вопрос о необходимости и финансовом обеспечении индексации вместе с социальными партнерами.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений объединяет общероссийские профсоюзы, работодателей и представителей федерального правительства.

Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с января 2016 года.

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