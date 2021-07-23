РИАМО - 23 июл. Станции «Юго-Западная», «Воробьевы горы» и «Университет» Сокольнической линии столичной подземки вновь откроются для пассажиров 26 июля, что на 2 недели раньше запланированного срока. Станция «Проспект Вернадского» будет по-прежнему закрыта, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На станции «Проспект Вернадского» продолжится строительство пересадки на Большую кольцевую линию. Поэтому движения поездов между «Юго-Западной» и «Университетом» не будет до 8 августа включительно.

Пассажиров также попросили пользоваться альтернативными маршрутами — соседними линиями метро.

«Мы понимаем, насколько метро важно для жителей, поэтому стараемся как можно скорее открывать движение на закрытых участках. Строители заканчивают ту часть работ по перекладке кабеля, которая позволит открыть для пассажиров соседние с «Проспектом Вернадского» станции», - уточнил заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Участок «красной» ветки метро от станции «Спортивная» до станции «Тропарево» закрыли для пассажиров 17 июля для строительства пересадки на станции «Проспект Вернадского». Изначально планировалось, что участок будет закрыт по 8 августа.

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