РИАМО - 23 июл. Загруженность столичных дорог составляет 2 балла из 10 возможных, к вечеру пробки на магистралях могут достигнуть 7 баллов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В настоящий момент движение затруднено на Ярославском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Нет проблем в движении на Ленинском, Кутузовском проспектах и Каширском шоссе.

Пробки могут образовываться в том числе из-за проведения дорожных работ, которые сейчас проходят на 82-м, 31-м, 53-м км МКАД и в других местах.