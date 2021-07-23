РИАМО - 23 июл. С начала 2021 года свыше 27 тыс. действующих и будущих предпринимателей приняли участие в бесплатных обучающих мероприятиях в рамках масштабной комплексной поддержки от ГБУ «Малый бизнес Москвы». Полученные знания помогут бизнесменам развить свое дело и оптимизировать бизнес-процессы, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«Более 27 тыс. человек с начала года приняли участие почти в 700 бесплатных деловых мероприятиях и программах МБМ. Недавно был запущен многоуровневый формат обучения по самым разным направлениям. Он включает в себя встречи с экспертами и серию онлайн-курсов. Такая структура позволяет комплексно охватить тему и ответить на большее количество вопросов», — сказала заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что уже прошли многоуровневые циклы, посвященные самозанятым, маркетингу, бухгалтерии и другие.

Среди обучающих программ востребованы «Стартап-школа МБМ» и бизнес-акселераторы. За первую половину года число слушателей стартап-школы составило более 1,1 тыс. человек. В течение 5 дней участники изучают основы открытия и ведения своего дела.

Для тех, кто хотел бы развивать свой бизнес дальше, МБМ проводит бесплатные акселераторы - семинедельные интенсивы. С начала года прошли 2 потока акселерационной программы для предпринимателей из сферы бытовых услуг и бьюти. На участие в каждом подали свыше 100 заявок. Осенью состоится акселератор для гостиничного бизнеса, предприятий из сфер туризма и общепита.

Подобрать подходящее обучение можно с помощью сервиса «Индивидуальная траектория развития» на сайте МБМ. В выборе бизнес-обучения также поможет онлайн-сервис «Интерактивный помощник».