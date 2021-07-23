РИАМО - 23 июл. Начальник отдела метеорологии управления метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги» Елена Тимакина отметила, что самый точный прогноз погоды в Москве составляется на ближайшие сутки, сообщает РИА Новости.

Она уточнила, что в прогнозе погоды на предстоящие сутки синоптики с наибольшей вероятностью предсказывают температуру воздуха, силу ветра, атмосферное давление, а также возможность и интенсивность осадков.

«С увеличением временного периода прогнозирования растут и погрешности в расчетах. Поэтому прогноз на ближайшие три дня сбывается в 80-85% случаев, а прогноз на 5-10 дней точен лишь на 50-70%», - сказала Тимакина.

По ее словам, сложнее всего синоптикам спрогнозировать точное количество осадков.

В пятницу в Москве ожидается комфортная погода. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит +22...24 градуса.

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