РИАМО - 23 июл. В пятницу в Москве и Подмосковье установится комфортная погода, при переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».
Максимальная температура воздуха в Москве составит +22...24 градуса, по Московской области - от +19 до +24 градусов.
В середине дня атмосферное давление достигнет 741 мм рт. ст. Влажность воздуха порядка 60%. Скорость ветра не будет превышать 10 м/с.
Как отметили специалисты, в пятницу погода в Московском регионе будет комфортной, в том числе для активных занятий спортом на свежем воздухе.
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