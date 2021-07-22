РИАМО - 22 июл. Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест заместителя начальника Южного таможенного управления ФТС России, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы заключил высокопоставленного таможенника Александра Скрипкина под стражу до 15 сентября.

Адвокат просит изменить меру пресечения Скрипкину с нахождения в СИЗО на запрет определенных действий.

Он обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Скрипкина задержали в Москве. По версии следователей, таможенник и его знакомый предприниматель украли 85 млн рублей при проведении электронных торгов на закупку административного здания в 2018 году.