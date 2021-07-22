РИАМО - 22 июл. Туристическая группа из Москвы в количестве 8 человек попала под камнепад в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии, сообщается на сайте республиканского главка МЧС России.
В результате происшествия 3 человека получили травмы разной степени тяжести.
В 21:00 на поисково-спасательные работы выдвинулись 17 спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России и 3 человека из спасательного отряда «Лидер».
Время пешего подхода к альпинистским ночевкам, где пострадали люди, займет сутки, поэтому отправлена заявка на привлечение вертолета для эвакуации пострадавших.
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