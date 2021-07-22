РИАМО - 22 июл. На портале «Добродел» завершилось голосование за установку стационарных постов контроля качества атмосферного воздуха на территории городских округов Подмосковья. Всего проголосовало более 8 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Самыми активными оказались жители городского округа Егорьевск: 576 голосов. Далее следуют Ленинский и Пушкинский - соответственно, 558 и 482 голоса», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что активность в опросе также проявили жители Домодедова, Мытищ и Раменского округа. Они будут первоочередными в планах установки стационарных постов.

Голосование было организовано министерством экологии и природопользования области в рамках разработки программы установки 307 постов. Разместить их в округах планируется в 2021-2023 годах.

Посты контроля качества воздуха устанавливаются в большинстве случаев вблизи объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В настоящее время в федеральный и региональный реестры внесено 13,5 тыс. таких объектов.

Посты будут круглосуточно анализировать концентрации до 10 загрязняющих веществ.

Кроме того, анализ может провести мобильная лаборатория, выезжающая на место возможного загрязнения. Она выявляет концентрацию уже до 20 веществ.