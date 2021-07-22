РИАМО - 22 июл. Этой осенью в 12 регионах России, в том числе в столице, камеры начнут фиксировать езду без ходовых огней и ближнего света, сообщает Autonews.ru.

Новые функции по распознаванию нарушения с помощью нейросети получат комплексы фотовидеофиксации, которые разработали в компании «Астралаб». Она обслуживает 600 камер в столице.

«Эту функцию мы будем запускать ближе к сентябрю, когда дни станут короче, а ночи длиннее. Мы знаем о большом интересе к этой функции со стороны заказчиков из разных регионов. Например, на одном из совещаний об этом говорили в ЦОДД Москвы. Собственно, после этого мы и пришли к этой идее», - пояснил гендиректор «Астралаб» Сергей Ласкин.

Он подчеркнул, что столичный ЦОДД в плане развития возможностей комплексов фотовидеофиксации идет впереди всех регионов страны. Поэтому они перенимают опыт Москвы.

Штраф за езду без ходовых огней и ближнего света составляет 500 рублей. Его также можно оплатить со скидкой 50%.

Ласкин добавил, что для фиксации этого нарушения не будут устанавливать новые комплексы, для этого просто дообучат нейросеть. На сегодняшний день работы находятся на завершающей стадии.