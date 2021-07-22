РИАМО - 22 июл. В центре Москвы полиция задержала подозреваемого в приобретении поддельного сертификата о вакцинации от Covid-19. 31-летний мужчина приобрел фиктивный меддокумент за 3 тыс. рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Сертификат подозреваемый предъявил по месту работы. Сотрудники организации распознали признаки подделки и сообщили об этом в полицию.

Участковый уполномоченный полиции провел проверку. Подозреваемого задержали, а сертификат отправили на экспертизу. Согласно ее заключению печати и штампы, нанесенные на документ, не соответствуют действительным печатям и штампам, указанной медорганизации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо ложного документа».

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев.