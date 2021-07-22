РИАМО - 22 июл. Почти 1,5 млн запросов поступило с момента запуска онлайн-сервиса «Градпроработка онлайн», позволяющего получить информацию об ограничениях строительства и основных видах разрешенного использования земельного участка с помощью его кадастрового номера. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству региона.

Онлайн «Градпроработка онлайн», «Стройка рядом с домом», «Агроанализ», «Кадастровому инженеру», «Адресное пространство» и другие создавались для жителей региона и представителей бизнеса. Они позволяют не выходя из дома получать актуальную информацию о возможных градостроительных ограничениях земельных участков, строящихся объектах или о пересечении границ участка с землями сельскохозяйственного назначения.

«Анализ статистики обращений подмосковных пользователей к порталу показывает востребованность онлайн-сервисов и их ощутимую пользу для жителей и предпринимателей, которые получают важную информацию и экономят свое время. Бесспорный лидер по количеству запросов по-прежнему - «Градпроработка онлайн», — сказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, второй по популярности и результативности (около 200 тыс. запросов) - сервис «Стройка рядом с домом», который позволяет узнать о проводимых строительных работах на интересующем пользователя земельном участке или в радиусе 3 км от него, по запросу жителя сервис предоставит информацию о функциональном назначении объекта, выданном разрешении на строительство и стадии его реализации.

«С момента внедрения онлайн-сервисов количество обращений граждан о предоставлении информации о градостроительных ограничениях земельных участков в профильные ведомства сократилось в 3 раза», – отметил Гордиенко.

С апреля этого года стал доступен онлайн-сервис «Смежник», с помощью которого можно узнать, граничит ли земельный участок с землями лесного фонда.