РИАМО - 22 июл. Около 40% москвичей, планирующих голосовать на предстоящих выборах, предпочтут отдать свой голос онлайн. Электронное голосование становится для горожан привычной услугой, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

Председатель столичного парламента Алексей Шапошников напомнил, что в сентябре на выборах депутатов Госдумы, довыборах в Московскую городскую думу и выборах муниципальных депутатов контролировать ход голосования и подсчет его результатов будет корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы.

По его словам, в четверг началось обучение волонтеров. На сегодняшний день к корпусу наблюдателей присоединились свыше 13 тыс. добровольцев.

«Выборы в сентябре станут для москвичей уже третьими, на которых будет применяться система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Популярность этого формата с каждым разом возрастает. По предварительным данным, уже порядка 40% жителей столицы, намеренных проголосовать, предпочтут это сделать онлайн – с помощью телефона или компьютера», - сказал Шапошников.

Он уточнил, что на предстоящих выборах возможность дистанционного голосования будет доступна жителям 7 российских регионов.

«Москва – единственный из них, где для организации ДЭГ разработана собственная цифровая платформа. Она надежно защищена от попыток внешнего воздействия, что было неоднократно продемонстрировано в ходе различных тестирований», - подчеркнул Шапошников.

Он добавил, что очередной тест системы в мегаполисе проведут 29-30 июля.

Глава городского парламента отметил, что московская система дистанционного электронного голосования постоянно совершенствуется технически. Одним из последних нововведений стала функция «Отложенное решение».

«Если при работе с электронным бюллетенем у избирателя возникнут проблемы с интернетом или гаджетом, система даст возможность заново загрузить бланк и учтет именно последнее принятое решение», - пояснил Шапошников.