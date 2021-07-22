РИАМО - 22 июл. Сообщить о сложной ситуации, в которой оказался человек без определенного места жительства, теперь в Подмосковье можно по номеру 112. Звонок переадресуют в Московский областной центр социальной адаптации, сообщает пресс-служба министерства социального развития области.

Специалисты центра оперативно подключатся к решению проблемы. Бездомному помогут восстановить документы, найти работу, а еще окажут юридическую помощь, в том числе в восстановлении утраченного жилья.

В центре бездомные могут получить ночлег, еду, одежду, а также помощь в решении трудностей и возвращении к нормальной жизни. В настоящий момент в нем проживает 75 граждан, а всего центр готов принять до 140 человек. Это люди, которым требуется помощь и поддержка. В холодные дни это будет особенно важно, ведь жизни бездомным угрожают морозы.

Тех, кто имеет инвалидность или существенные нарушения здоровья и не может жить самостоятельно, направят на стационарное соцобслуживание. А за теми, кто планирует жить самостоятельно, закрепят соцработника для оказания помощи и социальных услуг.