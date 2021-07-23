РИАМО - 23 июл. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы начали работы по благоустройству территории около строящейся станции «Сокольники» Большой кольцевой линии метро на востоке города, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работы проведут на улицах Стромынка, Русаковская, Сокольнический Вал, Сокольническая Слободка и Олений Вал, на Богородском шоссе, в 1-м, 2-м и 4-м Полевом, а также в Песочном и Сокольническом переулках.

«В рамках проекта по улучшению пешеходной и транспортной доступности станции обустроят удобные тротуары, которые станут шире примерно на метр, заменят асфальтобетонное покрытие дорог», - сказал Бирюков.

По его словам, для пассажиров общественного транспорта будут оборудованы 13 современных остановок с зарядными станциями для гаджетов и Wi-Fi.

Около станции подземки появятся парковки для машин и велосипедов, а еще 4 пункта проката самокатов.

Заммэра добавил, что в рамках работ проведут благоустройство сквера Варьете на Сокольнической площади, сквера Огнеборцев около пожарной каланчи и озелененной территории, которую горожане назвали «бульвар Гастелло».

Перед входом в парк «Сокольники» будет создано единое рекреационно-пешеходное пространство, на Сокольнической площади появятся уютные места для отдыха.

Возле станции метро обустроят порядка 34 тыс. кв. м газонов и цветников, осенью планируется высадить свыше 90 деревьев и более 3,4 тыс. кустарников.

Бирюков уточнил, что для повышения безопасности пешеходов в этом районе заменят старое и установят дополнительное освещение. В рамках проекта на улицах в Сокольниках появятся свыше 300 новых фонарей с энергосберегающими лампами.

Основные строительно-монтажные работы около строящейся станции «Сокольники» планируется завершить в 2021 году.​

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