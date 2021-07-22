РИАМО - 22 июл. В Подмосковье обучаются более 943 тыс. школьников, ко Дню знаний их родители получат выплату в размере 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

По указу президента РФ, на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет положена выплата в размере 10 тыс. рублей. На выплату также имеют право люди от 18 до 23 лет с инвалидностью, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Подать заявление на выплату можно через портал госуслуг или лично в территориальном отделении ПФР.

На выплаты подмосковным школьникам из федерального бюджета будет выделено свыше 9,4 млрд рублей.

В Подмосковье также действуют региональные меры поддержки семей, в которых воспитываются дети школьного возраста. Так, многодетные семьи получат компенсацию стоимости школьной формы - до 3 тыс. рублей. Всего в регионе проживают свыше 85 тыс. таких семей.

Подмосковные семьи, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, получат наборы со школьными принадлежностями в среднем на сумму 2,6 тыс. рублей. Каждый год такие наборы получают свыше 8 тыс. человек.

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